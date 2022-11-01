周二日本股市早盤小漲，雖然本財報季的表現有好有壞，但部分企業的前景樂觀，以及投資人觀望聯準會即將揭曉的議息結果。

周二日經225指數早盤小漲0.21%，收在27,646.34點。東證一部指數漲0.43%，報1,937.76點。

SMBC Nikko Securities投資研究和投資人服務部門主管Chihiro Ohta表示，目前為止日本企業財報有好有壞，有一些表現強勁，也有一些企業表現疲弱，所以買賣壓同時出現。投資人觀望聯邦公開市場委員會（FOMC）的決議出爐，也令市場失去方向。

聯準會在周三會後宣布升息75個基點幾乎已無懸念，投資人將關注美國央行是否釋出任何可能在未來放緩升息步伐的信號。

日本菸草產業（Japan Tobacco）上修全年獲利預測，股價大漲8.54%，在日經指數成分股中漲幅最大。

川崎汽船（Kawasaki Kisen）跌3.27%，在日經指數成分股中跌幅最大。

松下（Panasonic Holdings）勁揚6.86%，其第二財季營業利益下滑11%，但表現仍優於市場預期。

日本陶瓷電容器大廠村田製作所（Murata Manufacturing）調降全年獲利預測，早盤股價下跌2.33%。