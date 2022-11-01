疾管署副署長莊人祥今天也在南港全聯旗艦店「獻出手臂」接種公費流感疫苗。（王家瑜攝）

疾病管制署第六度與全聯福利中心合作，於全台80家門市設置接種站，並免費提供前100名接種者礦泉水、香蕉或等值水果。（王家瑜攝）

公費流感疫苗第二階段50到64歲民眾今天（1）開打，疾管署長周志浩指出，全台該年齡層約500、600萬人，盼接種率提升到27.5％。（王家瑜攝）

公費流感疫苗第二階段今（1）開打，疾病管制署第六度與全聯福利中心合作，於全台80家門市設置接種站，更免費提供前100名接種者礦泉水、香蕉或等值水果。疾管署副署長莊人祥、熱血體育主播徐展元同為第二階段接種對象，今天也在南港全聯旗艦店「獻出手臂」接種公費流感疫苗。

今年度公費流感疫苗自10月1日開打，優先提供65歲以上及高風險族群接種，今天起再開放50到64歲無高風險慢性病者接種。據統計，該年齡層接種率不到2成，疾管署長周志浩指出，全台50到64歲族群大多是家庭支柱，共有500、600萬人，希望大家踴躍施打，讓該年齡層接種率提升到27.5％。

周志浩提醒，今年流感的確比前兩年多一些，而且出現較早，往年都是12月初出現、農曆年左右達高峰，今年才10月底、11月初就出現，「現在打疫苗不嫌早，趕快打趕快有保障！」請民眾攜帶健保卡前往接種，如有高風險疾病也請攜帶診斷書。

剛滿50歲的熱血體育主播徐展元分享，某一年過年期間確診A型流感，還不慎傳染給愛妻，兩人哪裡都去不了，症狀比一般感冒嚴重20倍，無奈地說「真的是很難忘的經驗」。他呼籲大家，注重自己的身體健康，打疫苗也可以是很熱血的事！

為增加全台社區民眾接種流感疫苗便利性，疾管署與超市全聯、各縣市衛生局合作，於全台全聯約80間門市設置疫苗接種站。全聯總經理蔡篤昌表示，這是第六度和疾管署合作，更笑說「我人生第一次流感疫苗也是在門市裡面打的」，為了讓民眾打完疫苗後補充體力，將提供前100名接種民眾礦泉水1瓶和當季水果1份，將提供限量1萬袋履歷香蕉或等值水果。