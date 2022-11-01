針對梨泰院踩踏意外釀成數百死傷，南韓警察廳長尹熙根1日鞠躬道歉。

南韓官方今（1）日上午宣布，首爾梨泰院踩踏意外再增加1名死者，20多歲的重傷患者病情惡化不幸身亡，總計死亡人數升至156人。另外南韓警察廳長尹熙根今日就梨泰院意外鞠躬道歉，坦承意外當晚的人流控管「不適當」。

綜合韓聯社、路透社報導，南韓中央災害安全對策本部今日上午表示，一名20多歲的女性重傷患者因傷勢惡化，於上午8時49分病逝，梨泰院踩踏意外的死亡人數上升至156人，傷者人數為151人，其中29人為重傷，輕傷為122人，另有111人康復返家。

針對梨泰院踩踏意外釀成重大傷亡，南韓警察廳長尹熙根今日上午在記者會上鞠躬道歉，他坦承當晚的人流控管「不適當」，處理報案的反應不足，對於這起事件感到「沉重責任」。

尹熙根承諾會進行高強度的內部調查，調查現場的反應能力、對報案的因應能力、以及各級人員的行動是否適當，他也宣布國家警察廳將設立獨立機構展開透明、嚴格的調查，並追究責任。