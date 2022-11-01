九合一選舉倒數25天，除了縣市長、議員、村里長之外，18歲公民權的修憲複決也將於同日投票，投票過關門檻高達965萬。民進黨派系「湧言會」要角、台北市議員阮昭雄，1日率議員候選人趙怡翔、林延鳳及顏若芳啟動「台灣小英雄號」北台灣巡迴，宣傳車途經台北、新北、基隆、桃園，力挺18歲公民權。

阮昭雄表示，修憲複決投票門檻高，當前卻有將近5成民眾尚不知情，因此他特別打造「台灣小英雄號」宣傳車，希望能在最後階段針對18歲公民權努力，透過車掃宣講的方式，積極爭取更多的認同。

阮昭雄表示，今年3月25號，立法院出席的108位立委全數通過公民複決案，令人欣慰，因民進黨推動18歲公民權長達20幾年，現在總算看到一線曙光，呼籲各政黨應共同站出來，共同來推18歲公民權，完成最後一哩路。

士林北投議員候選人林延鳳說，18歲公民權經過許多前輩的努力，所以要一棒接一棒來傳承這個使命，繼續完成任務。

中山大同議員候選人顏若芳說，全世界195個國家，只有10個國家是滿18歲公民還不能投票的，台灣就是其中之一，而台灣號稱是亞洲民主的燈塔，但18歲的年輕朋友卻不能投票，非常可惜，呼籲大家走出來投票，儘管965萬票門檻很困難，仍希望順利通過。

大安文山議員候選人趙怡翔表示，18歲公民權是深化民主的關鍵一環，他今天站出來，是挺年輕朋友的權利，支持他們實行公民義務及責任，遺憾地是其他政黨並沒有強力宣講，因此要靠「台灣小英雄號」號召更多民眾出來投票。

阮昭雄預告，未來陸續有重量級來賓陪同宣講，他明天邀請到壯闊台灣理事長吳怡農和顏若芳打頭陣，後天則有前文化部長鄭麗君和林延鳳陪同車掃。這次口號是「民主前進挺18」，明起至11月25日選前之夜，都會在北台灣各地巡迴宣講。