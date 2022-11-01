美國眾議院議長裴洛西8月訪台以來，台海情勢漸趨緊張。美國智庫最新報告指出，美中台三方的分歧限縮了對話空間，使兩岸關係更難管控、越來越危險。有大陸學者甚至警告，如果北京認為華盛頓在「掏空一中政策」，就有可能將對美國的外交關係降級。

美國之音報導，美國「外交政策全國委員會」（NCAFP）29日發布《抗拒一個在台灣海峽的「新常態」》報告，記錄美中台三方學者在9月底一場關於「二軌」對話的內容。

報告指出，由於目前缺乏管控美中關係和避免台海戰爭的溝通管道，且兩岸的官方和非官方對話並不存在，讓人難以對兩岸關係的改善感到樂觀。

不過一些美方學者保持審慎樂觀，認為台海情勢並非必然走向戰爭，如官方管道在裴洛西訪台一事上即發揮避免誤判的作用，而北京近期就美國對台軍售、美艦穿越台海，以及拜登「保衛台灣」言論的沉默反應，都有可能是克制的表現。

報告綜合三方專家看法稱，「沒有一方認為自己是導致目前台海局勢升溫的一方」；在當前安全環境下，認知上的分歧限縮了對話空間，導致兩岸關係更難以管控。

對於台海「新常態」的解讀，美台與會者認為，大陸定期對海峽中線的軍事侵擾應被逆轉，以避免危險的新常態。

大陸學者則強調，中國近期行動只是因應裴洛西訪台而做出的一種戰術，並不代表一種戰略改變；他們也認為，台美在涉及對台灣軍事協助及提升美台關係（包括鼓勵其他國家也提升這種正式關係）的行動，是破壞穩定和危險的。

大陸學者警告，如果北京認為美國正在「掏空其一中承諾」，可能考慮降級與華盛頓的外交關係；因為華盛頓與台北的行動，最終將使北京感到不再需要受限於和平統一政策，而可採取軍事行動等相應作為，以阻遏台灣獨立。

然而台灣學者表示，「北京重新定義現狀，是正在把台北逼到牆角」，極可能發生錯誤溝通、錯誤理解和錯誤判斷，呼籲應重新確立中線的事實。

據報，與會的大陸學者包括清華大學戰略與安全研究中心主任達巍、北京大學國際關係學院教授賈慶國、廈門大學台灣研究院法律所副教授季燁、復旦大學台灣研究中心主任信強。