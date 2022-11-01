九合一選舉即將於本月26日投票，台南市選委會將分別於16、19日晚上6點30分起，舉辦2場直播的市長候選人公辦電視政見發表會，另有各3場重播；至於市議員選舉公辦電視政見發表會則採錄影播出，各區首播日期從17日至23日，也均各有3場重播，發言順序將在發表會之前抽籤決定。

選委會指出，下屆台南市長選舉有5名候選人，分別是：1號無黨籍許忠信、2號無黨籍林義豐、3號國民黨謝龍介、4號無黨籍吳炳輝、5號民進黨黃偉哲。

首場市長選舉公辦電視政見發表會直播，將於16日晚上6點30分開始，3場重播分別於17日上午9點、18日下午3點、21日中午12點。至於第二場直播19日晚上6點30分開始，3場重播分別於22日上午7點30分、24日晚上6點、25日晚上6點。

選委會表示，市長候選人電視政見發表的時間為每人20分鐘，且須在政見發表會開始之前15分鐘到場親自抽籤，決定發言順序。

下屆市議員有106人登記參選，爭奪13個選區57席次，首播時間分別從17到23日，政見發表時間每人15分鐘。