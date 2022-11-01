全球經濟景氣走疲，加上演算法改變，進而導致挖礦熱潮退減，顯示卡需求大幅降溫。外媒引述消息指出，過去在挖礦熱潮時期，很多經銷商引入的輝達RTX 30系列顯示卡如今難於脫手，越南當地甚至出現路邊論斤秤重賣的情況。

全球知名硬體網站《TomsHardware》引用越南網友在臉書PO出的照片跟影片，當地自稱「VGA之王」的顯示卡商店Lê Thành在門口擺起地攤，地面堆滿了二手顯示卡、秤斤論兩的賣，商家簡易用透明膠袋包好就遞給買家，過程猶如在路邊攤買菜。

另一支影片則顯示販賣二手顯示卡的商人，揮手趕著蒼蠅等待客戶上門。對照之前虛擬貨幣火爆的階段，當時越南挖礦產業曾風生水起，令人不勝唏噓。

雖然單從照片跟影片未能確認事實真假，但能肯定的是，越南顯示卡的庫存水平十分高，經銷商想脫手RTX 30系列的顯示卡顯得相當頭痛。

顯示卡價格暴跌也衝擊廠商營運，台積電大客戶輝達今年以來股價腰斬 ，超微股價更一口氣暴跌近6成。