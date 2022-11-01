雲林縣長張麗善（右6）今在斗六市長林聖爵（右5）、縣議員林岳璋、龍潭里長關紋舜等人陪同下視察進度。（周麗蘭攝）

斗六市龍潭里馬蹄狀的「後庄埤」，原本是養豬戶廢水以及社區生活汙水排放處，雲林縣府爭取水利署「後庄埤滯洪排水設施環境改善計畫」，目前積極進行中，縣長張麗善今（1日）視察進度，已有親水公園雛型，預計明年3月完工。

「後庄埤」是斗六市芭蕉溪的集水區，位於雲林科技大學附近，前雲林農田水利會設置水閘門，灌溉區域廣達360公頃，可惜近年變成廢水排放處，長期雜草叢生、孳生蚊蟲。

雲林縣府為改善及整治為滯洪池，爭取水利署後庄埤滯洪排水設施環境改善計畫獲同意，透過河川的線性空間連結民眾生活空間，進行水環境再造，復育河川生態環，整治河道人行空間，轉型為親水公園兼生態綠廊。

縣長張麗善今在斗六市長林聖爵、縣議員林岳璋、龍潭里長關紋舜等人陪同下視察進度。縣府水利處人員簡報指出，本案與公民團體辦理數場說明會、討論會、會勘，也與民眾當面多次說明達成共識，進行後續設計方案，今年2月開工，預計明年3月完工。

張麗善表示，第一期經費將近4000多萬闢設滯洪池，水利處用心規畫下，芭蕉溪的水源將會有分流，她很滿意目前進度，未來後庄埤將成為具有防洪治水的功能的休閒空間，她希望增加更多遊憩設施。

張麗善說，後庄埤對面就是縣府文觀處的表演廳，日後縣府城鄉發展處也會參與規畫，使後庄埤廊道與文觀處串聯，再延伸至附近膨鼠公園，變成適合遊憩、觀光休閒的好去處，縣府的行政區變得更可親。

水利處表示，本案將分一、二、三期打造兼具蓄洪、灌溉的生態保育自然空間，第一期重現基地生態，設置人行空間；第二期設置兒童遊戲設施，增加親子共融空間；第三期設置散步道、景觀橋、護岸的串聯。