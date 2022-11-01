林姓少女罹患乳癌不自知，已轉移至腦部引發腦瘤，導致顱內壓升高、出現飛蚊症。（洪啟庭提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄一名年僅19歲的林姓少女因突發性飛蚊症就醫，檢查後發現竟是乳癌已轉移至腦部、引發視乳頭水腫導致，治療不到半年就過世。醫師呼籲，若民眾突然發現自己有飛蚊症，或是原本的飛蚊症加劇，都應儘速就醫，才不會延誤治療。

達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭表示，台灣乳癌最常發生的年齡為45至69歲，最年輕的個案記錄是14歲，但林女因乳癌轉移至腦部引發腦瘤，導致視乳頭水腫而出現飛蚊症，相當罕見。

洪啟庭強調，林女來眼科就診前，完全不知道自己有乳癌，更不知道乳癌已轉移。林女當時表示，之前不曾有飛蚊症，因此格外緊張。在門診檢查時，雙眼有輕度近視，可矯正到1.0。散瞳後發現，玻璃體沒有明顯的混濁，視網膜也沒有明顯退化與破洞。但仔細觀察竟發現，本來正常的圓形視神經盤變為不規則的邊緣，經診斷為早期的「視乳頭水腫」，間接導致林女顱內壓升高，出現飛蚊症。

當時洪啟庭懷疑可能是嚴重的病變，立即為林女安排腦部電腦斷層。沒想到，林女腦部右後方明顯長了腫瘤，隨即安排轉往神經外科進一步診治，發現竟是乳癌轉移，無奈化療半年後林女仍不敵病魔過世。

洪啟庭指出，大部分的飛蚊症僅是玻璃體的退化導致，超過600度的高度近視者也容易出現，飛蚊症是玻璃體腔的多種的膠原纖維蛋白損害、細胞雜屑沉積、發炎細胞聚集與玻璃體液化等，造成明顯的玻璃體混濁，形成圓、線、蚊子、蒼蠅等形狀，患者容易合併視網膜破洞、剝離或黃斑部裂孔，有失明之可能。

洪啟庭提醒，3C產品氾濫之下，民眾更須小心提防，只要眼前出現飛蚊，飛蚊數目增加、或飛蚊形狀變大，一定要尋找眼科醫師檢查。針對飛蚊症，台灣目前有「水果酵素」療法，可有效治療飛蚊症。