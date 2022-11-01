中嘉集團第三季營運成績亮眼，布局智慧家庭市場有成，整體用戶數持續成長近10%，有感升速方案帶動家用寬頻滲透率直逼五成，力拚年底再進一步增加。

近年固網寬頻上網在遠距辦公及居家學習需求倍增的帶動下，申辦量穩健成長，根據NCC國家通訊傳播委員會統計，截至今年8月底，國內固網寬頻上網總用戶數已突破647萬、其中超過三成是有線電視寬頻用戶；同時，後疫情時代下所衍伸出的新生活型態，預期將加速台灣智慧家庭市場發展。

中嘉集團自2021年起積極投入、提前布局智慧家庭市場，以光纖上網為核心串聯智慧裝置，打造全新「Home+智慧家」系列產品，今年第三季更接連推出「智慧遙控器」新方案、攜手55688集團合作，擴大智慧家庭生活服務多元性，吸引用戶申辦；同時，深知在智慧家庭應用日益成熟下，消費者對於家用寬頻網路的倚賴也隨之提升，特別推出免費升速至500M的限時優惠方案，在家就能享受高速穩定的家用寬頻上網體驗，引發申辦熱潮。多元產品及方案選擇成功為第三季營運挹注強勁動能、開出亮眼成績，帶動整體用戶數持續成長近10%，家用寬頻滲透率直逼五成。

中嘉分析第三季主力成長動能，今年七月領先業界推出的「智慧遙控器」新方案，獨家結合「Google Nest Mini音箱」及自有「Home+智慧家APP」，協助用戶創造智慧空間最大效益、廣獲市場好評，成功推升單月申辦量能、相較上半年月均成長70%，其中高速率方案用戶佔比超過一半。同時，瞄準居家數位化趨勢，長期以來致力推動Home+tv 4K智慧機上盒，透過機上盒讓用戶輕鬆擁有聰明又便利的居家生活，推出至今已有近四成用戶使用；今年九月再獨家攜手55688集團旗下品牌「台灣大車隊」及「生活大管家」，導入一鍵叫車及一鍵居家/家電清潔到府服務。