蘇花改南口2處機房發生短時湧水量過大，高壓電設備切離，中仁隧道南、北向部份路段無照明供應，目前正積極恢復隧道照明中。 （公路總局第四區養護工程處提供）

蘇花改南口2處機房發生短時湧水量過大，高壓電設備切離，中仁隧道南、北向部份路段無照明供應，調用大型抽水機作業。 （交通部公路總局第四區養護工程處提供）

東部這兩天下起豪大雨，昨天蘇花公路台九線119.4公里處發生坍方，交通一度中斷。山區雨勢仍驚人，昨深夜，蘇花改南口2處機房發生短時湧水量過大，公路總局第四區養護工程處查看後，為避免設備損壞，先將上游高壓電設備切離，深夜中仁隧道南、北向部份路段無照明供應，到了今天山區雨勢稍歇，正積極恢復隧道照明中。

受奈格颱風外圍環流及東北季風共伴效應作用影響，東部山區下豪大雨，除了蘇花公路路況這兩天不平靜，因雨勢驚人，昨晚蘇花改南口2處機房發生短時湧水量過大，為避免設備損壞，先把上游高壓電設備切離，於晚間9點部分供電設備無法供電。

公總第四區養護工程處指出，因暫時無法送電，影響中仁隧道南下線152.3k至153.9k共1.6公里、北上線153.3至153.9k共0.6公里路段無照明供應，協調經濟部水利署第九河川局及南澳工務段調派大型抽水設施協助抽水後，目前搶修團隊正積極恢復隧道照明中。

另外，昨日上午蘇花公路共線路段台9線119.4K（東澳至南澳路段）發生上邊坡坍方道路阻斷，今天清晨採機動管制，目前已經完成清理恢復雙向通行。公路總局呼籲用路人，強降雨期間行經隧道降速通行，並請非必要避免行駛山區公路；並請多利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網及收聽警廣路況廣播，或手機下載「幸福公路APP」掌握路況。