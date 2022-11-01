美國距離11月8日期中選舉投票只剩約一週，總統拜登為民主黨造勢卻避開多個關鍵激戰州，避免自己的低支持率和選民對經濟失望成為民主黨的包袱。

「華爾街日報」報導，無黨派選情分析網站「庫克政治報告」（The Cook Political Report）根據兩黨目前支持率列出14個激戰州，但拜登9月1日以來只去了6個，亞利桑那、內華達、喬治亞3個2020年把他送進白宮、如今陷入激戰的州更是一回都沒去。

反觀民主黨選情穩固的紐約州、馬里蘭州，他各跑3趟與2趟。唯一去過一次以上的頂級戰區是他出生地賓州。

一份華爾街日報最新民調顯示，過半受訪美國民眾否定拜登施政表現，民主黨內直言他的輔選策略反映出支持率偏低的總統在期中選舉時舉步維艱；一些黨內候選人刻意與拜登保持距離，拜登只好把主要造勢限縮在官方行程及在白宮或募款場合演說。

民主黨策師柯菲尼斯（Chris Kofinis）說：「掙扎之處在於我們當前所處的局面、將面對的局勢，都無法做到絕對安全的一面，我不意外他跳過亞利桑那及內華達，問題是，他去賓州或紐約州會否淪幫倒忙都很難說，我完全沒看到有候選人嚷著要他來。」

民主黨籍俄亥俄州聯邦眾議員萊恩（Tim Ryan）這次轉戰參議員，他近日在哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）受訪時直言不會找拜登輔選，「我想讓自己成為選戰焦點」。拜登9月初到俄亥俄州參加英特爾公司（Intel）半導體廠破土典禮時，萊恩在拜登受訪時刻意保持距離。

同樣轉戰參議院的威斯康辛州副州長巴恩斯（Mandela Barnes）9月初刻意缺席一場拜登參加在密爾瓦基州的美國勞動節活動；他當時告訴當地媒體，缺席是因為行程太滿抽不出時間。

拜登從9月1日以來造訪14個激戰州、舉辦17場募款造勢並在白宮或華府特區發表演講，主打像保障墮胎權、學生債務等民主黨列為要務的議題。

反觀2010年同期，當時民主黨籍的總統歐巴馬造訪的激戰州有20個、舉辦28場募款造勢；2018年同期，當時共和黨籍的總統川普更是跑了25個州，也舉行18場募款造勢。

共和黨人認為，拜登施政已成民主黨的拖累。共和黨全國委員會（RNC）發言人布蘭德（Nathan Brand）說：「拜登只要踏進激戰區，就會讓選民想起民主黨帶來的通膨、犯罪飆升與高油價。」（譯者：陳亦偉）1111101