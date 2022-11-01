中華航空公司今日宣布，帛琉航線自11月16日起增班，以全新A321neo客機飛航每周三、六，提供旅客更加彈性的行程安排，並帶動台帛雙方觀光、文化及商務交流。華航趁著2022年ITF台北國際旅展提供特別促銷優惠，經濟艙來回機票9000元起。

華航表示，2008年起以包機飛航帛琉航線，2009年正式開航營運定期航班，是唯一飛航台帛航線的航空公司。疫情期間，華航協助帛琉載運防疫物資及來台就學、就醫與人道包機等，並於2021年4月起與台灣旅行業者合作，執行台帛旅遊泡泡航班，深耕帛琉航線迄今已邁入第14個年頭。

帛琉位於西太平洋地區，素有「彩虹故鄉」之稱，總共有340座島嶼，擁有豐富、遼闊的海洋資源，全世界獨有的著名景觀牛奶湖、大斷層、干貝城及軟珊瑚區等，被旅人喻為「真實版海底總動員」，呈現天然夢幻蒂芬妮藍色澤的牛奶湖，則被聯合國教科文組織列為世界遺產。

華航自11月16日起增為每周2班台北－帛琉服務，並以全新A321neo客機執飛，每班提供12席豪華商務艙、168席經濟艙共180席座位，邀請旅客享受最新穎、舒適的航班服務與飛行體驗，前往探索帛琉的獨特魅力。