隔晚美股回落，道指跌128點，那斯達克指數跌1％。港股昨日再創13年半低位，整個10月累計跌2,535點或14.7％，連跌4個月後，踏入11月份首日開高逾1％。

恒指開高172點或1.18％報14,859點，升幅隨即擴大，10時4分升幅擴大400點，之後一度升500點報15,188點，升幅逾3.4％。

國指升151點或3.1％報5,090點。科指升110點或3.9％報2,962點。

陸股亦反彈，上證指數現升1.2％報2,928點。今早公布的中國10月財新製造業採購經理人指數改善至49.2，預期為49.0。

個股表現方面騰訊急升6.2％報218.4港幣。美團急升7％報133.5港幣；阿里巴巴升4.6％報64.3港幣。

友邦升4.4％，報62.05港幣，公司1日開盤前公布上季按固定匯率新業務價值升7％。中生製藥升近8％，暫為表現最好藍籌。舜宇升7.4％。

旭輝控股今早復牌，開低兩成六報0.385港幣，公司無法與境外債權人達成協議兼停付。