由著名 Youtuber《上班不要看》攜手《台灣新媒體影音創作者協會》主辦的《第四屆走鐘獎頒獎典禮》於台北流行音樂中心熱烈登場。TAIWAN SUZUKI秉持不斷革新的GO UNIQUE精神成為本屆走鐘獎官方汽車合作夥伴，由勇奪車訊風雲獎最佳進口小型車SWIFT HYBRID領銜完整馭電陣容，擔任創作者專屬座駕，盡顯SUZUKI洞悉新時代潮流的品牌經營理念。

有別於台灣傳統三金（金鐘、金馬、金曲），走鐘獎為專屬於國內Youtuber創作者領域、每年一度的頒獎典禮盛事，期盼透過新時代社群影響力，讓觀眾、創作者與媒體之間創造三贏的共生共榮願景。而第四屆活動除頒發共33個獎項予創作者外，也是首次規劃近3000名觀眾親臨現場觀禮，同時透過社群平台進行線上直播。

TAIWAN SUZUKI秉持著GO UNIQIE的精神，給予每一位顧客最獨特、愉悅的品牌體驗，一直是SUZUKI自創廠以來便堅持至今的造車理念。TAIWAN SUZUKI除了不斷導入各式新世代車款與積極擴展服務網絡據點，更勇於接觸新時代潮流，廣泛接觸多個創新領域，藉此深入了解消費者用車型態與需求。TAIWAN SUZUKI 擔任本屆走鐘獎官方合作夥伴、用真切行動給予創作者們最好的支持和祝福。

SUZUKI以其建廠逾百年的璀璨歷程，幻化為各式受全球消費者盛讚與青睞的車款；如今，TAIWAN SUZUKI除相繼引進多款搭載新世代輕油電科技的乘用車，更不斷深耕市場，搭上國內數位創作者的潮流列車，以SUZUKI SWIFT為首，引領SWIFT SPORT、IGNIS、VITARA、S-CROSS等多款全新車款參與走鐘獎盛會，讓創作者親自感受源自HYBRID 輕油電世代的獨特風格和馭電科技兼容的全方位特色。