樹林潭底公園公廁備有大小座式馬桶，尿布台、置物，為五星親子廁所。（蔡雯如攝）

為了配合青春山海線政策，新北市民政局與各區公所盤點旅遊勝地、老街口、公廟旁及公園內等重要休憩場所，2019年至今投入3200萬元經費，改善或新建30處公廁，融入地方人文特色，部分公廁還成為地方新打卡熱點，盼提升景點舒適度。

民政局指出，公廁是重要的民生需求，為了提供民眾就近方便的空間，市府除了在都會區公園、老街增建公廁或改善公廁環境外，也在登山步道、濱海自行車道中繼點，依據地理條件設置不同功能的公廁，滿足遊客、山友、身障人士等族群需求。

民政局長柯慶忠指出，近期獲得「建築界奧斯卡獎」－中華建築金石獎的金山中山溫泉公園，鄰近金山老街、水尾漁港、獅頭山等景點，為遊客熱門集散地，在不破壞原有空間狀況下，金山區公所也將現有日式風格建築新增公廁席位，今日已正式啟用。

除了提供舒適如廁環境，不少公廁也結合在地特色，打造意象，像是三芝區公所在三芝自行車公園設置的海浪意象公廁，外觀亮眼，不少車友也當作旅遊中繼服務站休憩；平溪區公所在孝子山步道、平溪國中周邊設置的無障礙及親子友善廁所，結合山神、瀑布、運煤台車、天燈、原生種山藥、區花艷紅鹿子百合與台灣藍鵲等平溪特色，Q萌圖案印在牆面，意外成為山友的打卡熱點。

另外，三峽老街周邊的貨櫃型公廁，外觀也採用老街特色的紅磚元素陶瓷板組合，外牆還有小植栽點綴，自然融入老街街景，內部也設有親子廁所、高低洗手台，方便親子使用。

同樣位在觀光景點的石碇千島湖，石碇區公所將鱷魚潭步道觀景平台附近的流動廁所，改為米白簡約式的移動公廁，甚至設計地下汙水系統，解決化糞處理問題，維護水源保護區，也為地方觀光加分。

此外，都會區的板橋懷石公園及樹林潭底公園公廁，備有大小座式馬桶，尿布台、置物，為五星親子廁所，新店天山公園也裝設了照護床，提供行動不便者，更親民的環境，照顧各類族群。

柯慶忠表示，新北市各景點人潮眾多，各公所會定時清潔維護公廁，維持「不髒、不濕、不臭」的目標，並加強公廁及公共空間整潔、消毒工作，提供民眾便利及乾淨的如廁環境。