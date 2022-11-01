亞大附醫整形外科主治醫師鄭旭棠表示，透過微創手術摘除脂肪瘤，傷口僅約2公分大，且術後第8天後就恢復正常生活。（亞大附醫提供／潘虹恩台中傳真）

54歲張姓婦人背部長出1顆約8公分大的腫瘤，雖未引起任何不適，卻只能每天穿寬鬆衣物遮掩，避免引來旁人異樣眼光，日前張婦決定至亞大附醫進行手術切除，經核磁共振檢查，發現肌肉下為巨大脂肪瘤，進行微創手術切除後，張婦恢復自信，同時也能一夜好眠。

亞洲大學附屬醫院整形外科主治醫師鄭旭棠表示，脂肪瘤主要是脂肪過度增生所致，常見在背部、後頸或胸腹部等脂肪組織較為豐富的地方，但與肥胖程度無關，通常發於40至60歲的中年人。

張婦看診時向醫生表示，約2年前洗澡時，無意間發現背部疑長出1顆小腫塊，但因腫塊不顯眼並未在意，未料2年內脂肪瘤不斷長大，不僅外出時無法穿著較為緊身的衣物，睡覺時也會有異物感。

考量張婦相當在意傷口會留疤，鄭旭棠採取微創方式摘除脂肪瘤，傷口僅約2公分大，且術後第8天後就恢復正常生活，張婦更穿上最愛的洋裝表示，終於可以好好睡覺了

鄭旭棠指出，脂肪瘤外圍會包覆一層纖維組織，擠壓之後不會散開，摸起來柔軟、用手戳可以滑動、面積大，絕大多數是良性的腫塊，極少會轉為惡性，患者不必太擔心；脂肪瘤生長緩慢，不會發炎或壞死，但若脂肪瘤長得太大，除影響生活、外觀上不美觀，也可能壓迫周邊組織、神經，產生疼痛、皮下脂肪或肌肉萎縮等，則須盡快就醫處理。

鄭旭棠進一步表示，脂肪瘤可能為單顆或多顆，可以透過注射類固醇縮小脂肪瘤組織，或是透過抽脂抽除大量脂肪組織處理，但2種方式復發的可能性高，若要徹底拔除，則會建議手術直接將整顆脂肪瘤取出，降低復發風險。

鄭旭棠也提醒，雖脂肪瘤大多為良性，但民眾還是必須定期追蹤，觀察是否生長速度過快、邊緣不規則，若觸摸有硬物感時，則必須就醫檢查，以免錯過治療良機。