量粒生化科技公司營運長李國郡推廣關懷婦女身心的公益活動。（柯宗緯翻攝）

響應粉紅10月國際乳癌防治月，量粒生化科技帶動企業響應非營利社會責任，3年前開始推動婦女衛教，這次配合量粒醫妍科技美學管理中心於10月31日開幕，董事長李慧芳、總經理吳承駿希望呼籲，希望投入守護青年學子世代交替，攜手女性健康身心關懷活動議題的傳承。

台灣每8名癌症患者就有1名是乳癌，高居癌症首位。量粒生化科技公司營運長李國郡表示，公司率先在過去2年多的疫情期間拋磚引玉，以多角化全方位服務合作模式，不遺餘力支持非營利衛教推廣活動。

量粒醫妍科技於高雄成立旗艦品牌門市「美學管理中心」，並首次對外舉辦品牌發表會，與企業代表及對美麗、美容事業有興趣的單位，支持二度就業培養以及產學合作的年輕學子技術培訓，提供更舒適安全專業的環境來服務更多的民眾，未來將共同攜手響應及推動愛美服務企業投入社會公益責任的。

為擴大10月國際防疫乳癌月效應，量粒醫妍科技特別結合台灣乳房身心關懷協會，邀請台南美胸大使黃靖茹、台中美胸大使劉芊卉、陳秋麗及台北美胸大使謝秀慧、廖媗琍蒞臨出席開幕活動。

台灣乳房身心關懷協會理事長陳炎君表示，協會成立宗旨是與學術界、產業單位及地方企業與政府結盟，共同為女性打造全方位、多元化的專屬秘密花園，與女性同胞一起來做「手護終身相伴的自己」，從平日生活中關懷自身開始，一步步讓台灣女性遠離乳癌帶來的恐懼。