新北市長侯友宜連日兩天請假，幫助地方議員候選人拉抬聲勢，今(1)日早上再次請假前新北三重陪自己的子弟兵、新北市議員吳訓孝掃街拜票。(黃敬文攝)

新北市長侯友宜連日兩天請假，幫助地方議員候選人拉抬聲勢，今(1)日早上再次請假前新北三重陪自己的子弟兵、新北市議員吳訓孝掃街拜票，面對媒體提出何時請假的問題，侯友宜也終於揭曉請假時程；他指出，目前會在市政行程的空檔請假，為新人候選人輔選，正式請假時間是11月10日。

侯友宜今早前往三重，一同拜會三重雲林同鄉會及聖賢宮，三重雲林同鄉會創會長李志能更直呼「雲林、彰化、嘉義一家親」，大家都不分彼此，「你(侯友宜)比較讚」；接著侯友宜、吳訓孝兩人再前往力行市場掃街拜票，沿途民眾與攤商街熱情跟兩人加油以及合影，一度使菜市場的道路擠得水洩不通。

針對侯友宜連續兩天都請假替新人輔選，侯友宜表示，他還是以市政為最優先，像是今早已經先跑了好幾個市政行程，而若是市政行程的空檔有時間剛好可以配合上，會請一小時的假來幫忙助選，尤其是年輕要參選議員的新人，因為這次新人的知名度受到疫情影響，都要戴著口罩，導致市民朋友對他們不太認識。

他強調，所以一切以市政為優先，鼓勵年輕、為這塊土地奉獻做事的議員候選人，像是吳訓孝投入三蘆地區的選舉，所以利用這一小時的時間，來給他們鼓勵加油打氣，然後再趕快回去忙市政。

侯友宜也表示，自己正式的請假是在11月10日，才完全投入個選舉，而過程中還是以市政為最優先。