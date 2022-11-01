消費者萬元票券都成廢紙，退費無門，業者大門還貼有多張積欠水電費的欠費單。(蔡依珍攝)

受害消費者、員工根本求助無門，已有200餘人組成自救會。(蔡依珍攝)

健身房惡性倒閉慣犯 員工消費者組自救會討欠薪和退費

桃園區中正路上的健身房「國際綜合運動館」9月底無預警歇業，逾10名教練和員工被積欠5至10萬薪水，近200名會員票券成廢紙退費無門，追查發現李姓負責人過去就有運動場館惡性倒閉紀錄，根本是慣犯，市府勞動局和消保官都將介入幫忙求償。

桃園區市議員候選人黃瓊慧說，「國際綜合運動館」9月17日無預警在臉書貼出公告，稱泳池19日停業、健身房營業至9月底，未來將轉移陣地到正光路新店營運，豈料洽詢市府建管處等相關單位，正光路根本沒有運動場館申請案，會員要求退票，業者稱45天後會拿到款項，時間到卻跳票。

黃瓊慧說，員工如教練、行政人員、清潔員也因拿不到薪水向她求援，連房東也逾半年沒收到每月60萬的租金。經查李姓負責人事業版圖曾有桃園富國路的「國際游泳池」、台中「雙和運動會館」、嘉義「國華水上事業」等多家運動場館，但不是頂讓就是無預警倒閉，根本是惡性倒閉慣犯，到處開店營造現金流，風頭過去再重起爐灶，受害消費者、員工根本求助無門，已有200餘人組成自救會。

教練Robert說，他是從2014年開始在「國際綜合運動館」工作，過去就有積欠勞健保費情況，店長會偶爾償還處理，去年5月因疫情暫停營運，7月改由李姓負責人出面稱要重新整頓，豈料越欠越多，連薪資都付不出來，許多教練紛紛離職，他因為要對學生負責而留下，沒想到老闆9月下旬就消失避不見面，甚至趁關門時偷偷闖入盜賣運動器材，痛斥他歇業前3天還在兜售票券跟會籍，根本是在搬空捲款潛逃，自己只想拿回10餘萬薪水。

消費者劉小姐說，7月底以1萬2900元購入1年期的泳池會員，1周去2至3次，8月底確診暫停，沒想到再要使用已人去樓空，「我根本游不到1個月啊！」

勞動局勞檢處去年11月有接獲員工檢舉積欠工資情況，因業者拒絕受檢開罰3萬元。勞資關係科也收到職災補償申請，因勞資雙方均未出席，故調解不成立，經查今年8月該公司投保人數還有9人，會協助員工申請勞資爭議調解，若業者拒不出面也會有訴訟補助協助走司法途徑求償。消保官也接獲民眾申訴，也會協助消費者求償。