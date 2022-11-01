國民黨台北市長候選人蔣萬安1日陪同基隆市長候選人謝國樑，於基隆市安樂市場掃街拜會，一同爭取民眾的支持。（鄭任南攝）

國民黨台北市長候選人蔣萬安1日陪同基隆市長候選人謝國樑，於基隆市安樂市場掃街拜會，一同爭取民眾的支持。（鄭任南攝）

國民黨台北市長候選人蔣萬安1日上午在基隆市安樂市場，陪同基隆市長候選人謝國樑掃街拜票。受訪時，蔣萬安表示，年底的九合一選舉是場團體戰，他很開心受邀來基隆為謝國樑加油打氣，至於5日將展開的市長候選人辯論，他將利用行程空檔積極備戰。

由於台北市長候選人辯論會即將在5日舉行，各方陣營都在積極準備這場辯論會，但蔣萬安1日仍陪同謝國樑在基隆安樂市場拜票。媒體問蔣是否已經準備好了？蔣萬安表示，謝國樑是非常溫暖的父親，他與謝都非常關心教育議題，同時，他們都希望北北基桃區域的城市治理能夠更好一一落實，因此他特別到基隆來為謝國樑加油打氣，希望一起在年底勝選。

蔣萬安也指出，日前他在台北市市民基地啟用典禮時，謝國樑受邀出席，他今日便來到基隆向鄉親們拜票，雙方互相支援、互相幫忙，他認為，九合一選舉是打一場團體戰。至於5日的候選人辯論會，他將會把握行程空檔，加緊與競選團隊演練，積極備戰。

談到日前他出席救國團在凱道的遊行，遭批是「反時代」，蔣萬安表示，救國團是許多台灣民眾年輕時的記憶，救國不分黨派，更是許多人的青春熱血。他認為民進黨戴著政治有色眼鏡，把救國分藍綠、愛國分黨派，把青春熱血變清算鬥爭對象。

蔣萬安表示，他認為民進黨將許多人年輕時的共同記憶，批評得一文不值、全面摧毀，他不只挺救國團，而且挺的是台灣的民主法治。