雖然10月出口表現疲弱，但在強勁的外資買盤拉抬下，周二南韓KOSPI指數盤中漲0.81%，報2,312.29點，稍早一度漲1.01%，觸及9月23日來盤中新高。

韓國貿易部公布，10月出口年減5.7%，至524.8億美元，為2020年10月以來首見衰退，並創下2020年8月以來最大跌幅，表現也比經濟學家預估的年減3.0%更為疲弱。

對中國出貨下滑是整體出口表現慘淡的主要原因。10月南韓對其最大市場中國的出口額大減15.7%。

另一項民間調查顯示南韓10月製造業活動連續第4個月萎縮，製造業信心亦跌至逾兩年來新低。

Cape Investment and Securities分析師表示，隔夜美股收黑以及在聯準會會議之前，是該有些獲利了結賣壓出現，但外資買進本地股票，尤其是重量級晶片廠和電池大廠的股票，帶動了韓股走高。

重量級個股方面，科技巨頭三星電子漲0.67%，SK海力士漲0.36%，電池大廠LG Energy Solution漲2.84%。

韓元跌0.26%，報1,428.0兌一美元。