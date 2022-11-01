國發會近期「景氣對策燈號」已落入轉向的黃藍燈，領先指標也下滑至96.06分，據勞動部今天公布的無薪假指出，本周家數較上周增加127家增加963人，主要為支援服務業、製造業等，分別增加295人及308人，勞動部官員分析，前者為機位仍卡卡，後者則可能是訂單減少所致。

據勞動部統計指出，本周無薪假家數達2620家、人數達1萬7215人，相較上周家數增加127家，人數增加963人，多數事業單位實施人數在50人以下，實施期間多數為6個月以上。

勞動部條件司司長黃維琛表示，以本期新增較多的支援服務業來看，受到邊境管制放寬，減班休息實施人數已較前幾個月有所下滑，但近期受到機位不順利等影響，導致部分旅行社仍續簽，但隨著元日假期、農曆過年、寒假等到來，相信11月及12月旅行社業務會增加，就能看到下降。

黃維琛說，至於製造業仍以小型廠家為主，且以金屬機電工業增加較多，多數為工具機、汽機車零件等，主要是小型廠家易受單一客戶訂單影響，目前也提供名單予經濟部以利提供後續協助；至於整體製造業情況，他說，仍持續觀察。