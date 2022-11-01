海巡署救援艦也到達現場確認救生艇及於附近海域搜尋中。（空勤總隊提供）

巴拿馬籍貨輪仍有12人下落不明 空勤發現兩艘無人救生艇

巴拿馬籍「鑫順一號」水泥專用船，昨天在彰化風場航道東側緩衝區，因主機故障棄船，晚上8時45分沉沒；船上17名船員中，5名船員被長源號貨櫃輪救起，另12人搭乘救生艇下落不明。空勤總隊上午分別在馬公機場「東南」23.5及21浬各發現一艘救生艇，救生艇裡面沒有人；海巡署救援艦也到達現場確認及搜尋中。

空勤總隊指出，上午從清泉崗出動兩架次，分別在馬公機場「東南」23.5及21浬各發現一艘救生艇，救生艇裡面沒有人，海巡署救援艦也已到達現場確認及搜尋中，今天下午2時將再出動乙架次前往搜尋。

中部航務中心指出，總噸位6186噸級巴拿馬籍「鑫順一號」水泥專用船，昨天準備到台中港，下午3時10分在彰化風場航道東側緩衝區，距岸14浬處海域發生主機故障棄船；17名船員其中5人，由長榮公司長源號貨櫃輪投擲救生筏救起，其餘12人搭救生艇下落不明。

中部航務中心表示，「鑫順一號」昨天向西南漂流，該輪於晚上8時45分沉沒，航港局發布航船布告。國搜中心請空勤總隊派機前往救援，因海象不佳無法救援；轉知海巡署通報晚上9時21分「新竹艦」抵達現場，「台北艦」自台中港出發抵達附近海域加入搜尋。