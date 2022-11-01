台東縣議員吳景槐日前在1場造勢場合中，指稱台東地區農會及縣議員候選人楊招信「掏空農會」及「濫報鳳梨釋迦產量責任歸屬」，台東地區農會總幹事李建通建議吳不要睜眼說瞎話，楊招信則要求吳一周內道歉，否則提告。

競選連任的第1選區縣議員候選人吳景槐，日前在民進黨籍的卑南鄉縣議員候選人許文獻的競選總部成立大會中表示，農會位於大潤發附近4000坪的農地，在他擔任理事長任內，每坪萬元都不賣，楊招信接任理事長1坪賣3萬8000元，是誰在掏空農會，農民心知肚明。

對此，台東地區農會總幹事李建通表示，在吳景槐擔任該會理事長期間，農會為了要購入中正路賣場周邊公有土地，因資金不足，而計畫賣出該豐工段承受擔保品土地，在理事會決議並提代表大會後，即依規經歷4次公開標售才順利標出，且標售金額超出當年承受價甚多，而當時擔任理事長的吳景槐，未能確實執行理事會決議，又有如此顛倒是非之不實言論令人遺憾與不齒。

因為選舉把農會捲入這場風暴，楊招信對農會表示道歉，他說，吳景槐為了討好許文獻，「竟然講出不是人講的話」，指他淘空農會更是不實的汙衊，選舉選到如此惡質，他氣憤地說，如果吳景槐未在1周內道歉，將要提告。

此外，楊招信指出，農委會所辦的釋迦保險，產量查報屬於地方鄉鎮公所，鄉鎮公所查報出了問題，影響卑南鄉地方農民保險理賠金，吳景槐怎可以跟著許文獻將責任推給地方農會？希望吳不要睜眼說瞎話。

吳景槐今天上午辦理競選服務處成立，對於楊提告說法直言「隨便他！」