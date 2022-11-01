警方初步排除蓄意縱火可能性。（民眾提供／李奇叡新北傳真）
警方初步排除蓄意縱火可能性。（民眾提供／李奇叡新北傳真）

新北市板橋區大觀路二段265巷3弄路邊機車格，今日清晨7時許突有機車因不明原因起火，消防人員趕抵佈線滅火，10分鐘內將火勢撲滅，現場10輛機車遭燒毀，其中6輛全毀。

警方調查，起火的機車於7時2分停放於該處，3分鐘後開始冒煙，過程中無可疑人車經過、徘徊，初步排除蓄意縱火可能性，詳細起火原因尚待火災鑑識釐清。

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