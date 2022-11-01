藝人李運慶與洪詩交往3年，兩人有時也不避諱地在社群媒體中放閃，在 20日李運慶生日時，貼出兩人合照，感情相當甜蜜，而在今(01)日李運慶於臉書發文表示，向洪詩求婚成功。

李運慶與Popu Lady成員洪詩相差8歲，但三年來感情相當穩定，李運慶之前受訪時曾坦言，雙方對未來皆有共識，對於結婚目前還沒有確切時間，而如今傳出求婚成功的消息讓雙方粉絲非常開心。

稍早，李運慶與洪詩一同在臉書上發文，宣布求婚成功，李運慶寫下：「是的，這就是我的生日願望」並曬出兩人合照，洪詩則在臉書幽默寫道：「是的！我就是那個禮物」呼應李運慶的貼文，不過有趣的是洪詩的婚戒竟是戴在中指上，讓洪詩忍不住說道：「我身邊朋友看到這張照片，都會問我，求婚是戴中指嗎？」。

貼文一出，馬上吸引許多粉絲紛紛恭喜他們「真的替你開心！恭喜，要幸福噢~~」、「幸福就好，戴哪指都無所謂。恭喜恭喜」、「現在似乎沒有要戴哪指 而是戴的好看重要，恭喜」。

對此，李運慶透過經紀人表示，從一開始就想在台南求婚，因為台南是他的出生地，月，他為此大概計畫了兩個。至於大家關心的「何時登記、婚宴日期、生幾胎」，目前都還沒討論到。