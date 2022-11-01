玖鼎電力(4588）將於11月4日登錄興櫃，明天召開興櫃前法人說明會，券商認購價格為每股36.5元。

玖鼎電力成立於2005年，由工研院能源與資源研究所(現為綠能所)移轉核心團隊與專利而成立，以因應全球建置智慧電網的潮流，聚焦智慧電表、相關通訊及電業加值服務所帶來的龐大商機。主要股東有士電(1503)、工研院創新工業、旺玖(6233)、亞力(1514)及技術團隊。

玖鼎擁有能源局與工研院專案計畫開發8項專利及4項技術，擁有關鍵晶片、系統產品、及周邊通訊與校驗設備的技術與產品化能量，以全方位的角度，透過與全球策略聯盟夥伴，應用授權生產、委託設計製作、行銷整合等形式，經營智慧電表、電力監控儀表、電業加值服務整合相關業務。

公司相關產品廣泛應用於工商業、高科技廠、機關學校配電盤、電力監控系統，可提供客戶從單純產品供應，到全廠系統整合全方位的服務，為國內少數橫跨電力監控設備及智慧電表廠商。且已取得台電多項智慧電表標案，為國內通過台電智慧電表承製能力審查合格供應商之一。

玖鼎電力在2018年以前營收以電力監控儀表為主，電力監控儀表與電能管理相關產品於國內已廣泛應用於各大配電盤廠、大型科技廠、主要工商業用戶、超過30家大專院校，行政院班班有冷氣專案供應七個縣市中小學電表等。

2018年初次取得台電智慧電表標案，營收大幅成長，2019年到2021年營收分別為2.35億元、1.73億元及3.65億元，稅後淨利0.38億元、0.08億元及0.61億元，每股盈餘1.13元、0.02元及1.67元。

今年起業績表現受惠政府推動智慧電網節能政策，以及台電智慧電表標案漸改為選擇性招標模式而轉為穩定成長型態，至9月底，已取得四項台電新型智慧電表標案，總數41萬具、約9.69億元，市佔率單相電表(家用)23.23％，三相電表(工商用)25％；累計前三季營收4.71億元，已超過去年全年，稅後淨利0.78億元，每股盈餘2元。

未來在全球各國積極佈建智慧電網需求，玖鼎電力將針對海外市場透過既有通路及結合國內外通訊廠家，鎖定目標國進行客製化的開發與認證，透過整表輸出、核心模組輸出、或授權生產等形式，彈性化的開拓海外市場。在電力監控設備方面，除持續擴大產品線強化國內外銷售通路外，也將逐步擴充至電力保護、配電盤用設備等相關產品市場。

因應台電智慧電表需求擴大及未來國際推廣的需求，玖鼎電力投資7.4億元籌建新廠，預計2024年啟用，共建置四條生產線，台電智慧電表產能將加倍至每月8萬具。