民眾黨立委邱臣遠今於立法院指出，陸軍司令部將我國自行研發的蜂眼雷達的性能參數放在網路上公開，質疑國防部將機密外洩；國防部也應要訂定武器參數可以揭露的程度規範。國防部長邱國正回應，蜂眼雷達的參數公開是因為招考相關人員要有相關學能，陸軍也隨即下架相關資訊。

邱臣遠辦公室表示，10月27日時發現國防部陸軍砲兵指揮部公開於網站中的111年、110年雇員教考測驗試題中有提到蜂眼雷達的參數(雷達角度、搜索範圍、距離參數等)，除了題庫之外，還有指揮參謀程序也被公告。

邱臣遠質詢時表示，蜂眼雷達是台灣首款自行研製、屬於防空偵查巡弋武器，為何相關的參數與性能資訊會公開在網站上供大家閱覽下載？邱國正表示，據他了解，由於是砲兵指揮部，相關人員要有基本學能，資訊都在一般的通識教育當中，所以才列出。

邱臣遠表示，如果相關參數有涉及到武器和國安裝備性能，應該要做適當遮蔽，避免被對岸滲透：國防部應該要明訂相關資訊可以揭露的程度，而非全部公開，本事件也形同內部機制與管考有問題。邱臣遠另指出，之前就有通報過國防部，但僅有將111年度的考題下架，形同只有做一半。

邱國正則承諾，邱臣遠所提會列成重點。而在質詢完後，陸軍也隨即將110年度的考題以及指揮參謀程序都下架。