韓國梨泰院發生萬聖節踩踏意外後，官員今天表示，總統尹錫悅將於下週舉辦官民聯合會議，討論如何改進安全措施。

韓國總統府官員告訴「聯合新聞通訊社」（Yonhap News Agency），會議預定下週舉行，由尹錫悅主持，相關部會首長與民間專家都將出席，除了分析悲劇發生原因，也會根據他國案例集思廣益，來改善安全措施。

10月29日萬聖節慶祝活動期間，擁擠的人群試圖穿越熱門夜生活區梨泰院一條窄巷時發生推擠踩踏意外，至少156人喪生、151人受傷，其中29人傷勢嚴重。

許多受害者年僅20多歲，而死者當中，已知有26人來自韓國以外的14個國家。

尹錫悅昨天指示相關單位，針對無主辦單位、群眾自發聚集的集會活動擬定安全管理體系，以防止類似事件重演。

官員表示，群眾推擠事故增加了為地方政府、消防部門和警方建立法律和制度基礎的必要性，以在大型活動期間有組織地合作，例如在10月29日這場萬聖節慶祝活動。

官員說：「道路由地方政府管理，防災由消防部門負責，公共安全由警察控管，這導致了盲點。」（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1111101