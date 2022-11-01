高雄市長陳其邁近來剪綵、動土行程不斷，昨天參加捷運黃線動土典禮，今一早又緊接著視察「內惟藝術中心」試營運，外界解讀是狂打政績牌。陳其邁回應，「2年拚4年」本來就是趕進度。針對國民黨市長候選人柯志恩批評他拒絕辯論一事，陳其邁澄清，當初在中選會的意願調查書上就是勾選「辯論」，和大家一樣。

柯志恩1日批評捷運黃線工程「機電標已經有了，但土建標目前還是流標」，還爆料林園延伸線上許多居民對區段徵收的過程不了解，也有抗議的聲音。柯志恩強調，樂見所有市府建設都能如期的完成，但是不該在選前，為了追求快速，而忽略了市民的需求。

陳其邁對此回應，市政優先，所有市政行程、相關工程規劃都按照期程在走，不會因為選舉停下腳步，本來就說「2年拚4年」，就是趕進度。

針對政見發表會，柯志恩表示很想陳其邁辯論，卻遭拒絕，完全沒有「交叉詰問」的機會。陳其邁強調，自己當初在中選會的意願調查書上勾選「辯論」，和大家一樣。