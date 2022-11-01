全台規模最大「2022 ITF台北國際旅展」將於11月4日至7日在台北南港展覽館登場，睽違2年多邊境終於解封，今年展出規模較去年增加5成，包括71個國家／城市、40餘家大型旅行、130間飯店餐廳及航空公司，多達1200個攤位，顯示各業者都相當看好解封後的旅遊復甦。

ITF今年為第30屆，也是10月13日國境重啟後首個盛大的國際旅展。主辦單位台灣觀光協會指出，旅行業等待近3年終於看見曙光，各旅遊業者和中央部會都熱情參加，並推出優惠的產品，希望全國喜愛旅遊的朋友前來參觀。

根據世界旅遊及觀光委員會（WTTC）的報告，亞太地區的旅遊觀光GDP可望率先全球在明年呈現正成長，在2032年以前，全球觀光產業工作預計成長1.25億，亞太地區占64.8％，意謂著觀光產業已走過最嚴峻的時刻，盼以觀光的力量帶動經濟發展，與業界攜手迎向亞太觀光閃閃發光的黃金時代。

雄獅旅遊總經理賴一青分析，解封後進單數較10月初成長近1.5倍，近期進單稍微停滯，研判是消費者在等待旅展檔期，預估此次ITF業績可恢復至疫前4至5成。而2023第1季的需求強勁，尤其農曆春節檔期，包含日本、紐澳、歐洲，其中歐洲已售出近9成，價格雖高消費者一樣買單。

賴一青指出，疫後許多旅客願意花更多預算，到更遠的地方或進行更多天數的旅遊，歐洲成為理想目標，且在整體成本增加上，歐洲的漲幅較低，都是歐洲成為大熱門的原因。

為迎接疫後旅遊商機，今年ITF各大航空公司強勢回歸，包括中華航空、長榮航空、星宇航空、台灣虎航、亞洲萬里通、越南航空、日本航空等7家航空公司，現場不僅有超值優惠機票，還有展場限定神秘禮物與優惠加購。日航推出台北至日本來回機票未稅7998元起；星宇則是首次參展，將公開開箱A350-900廣體客機頭等艙，現場購票可享全航線9折優惠。

隨著聖誕跨年、春節寒假將至，各大旅行社力推冬季賞雪、泡湯、聖誕節慶等主題優惠行程，以及針對新人們延遲已久的蜜月旅行，也有好禮相送。雄獅旅遊主打「韓國首爾5日」每人最低1萬4900元起；燦星旅遊推韓國12月至3月多款行程1萬6900元起；五福旅遊推日韓5日遊、最高第2人減6000元；東南旅遊日本指定行程第2人省4000元。

年末聚餐、跨年聚會多，5星飯店住宿券最低下殺1.7折、熱銷餐券4.6折起，最低只要899元就可享受飯店美食。主辦單位指出，若想泡名湯、品美食，都趁旅展購買超值的SPA泡湯券。