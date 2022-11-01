中捷藍線議題持續延燒，綠營指控台中市長盧秀燕4年毫無進度，不過國民黨發起「接龍」反擊，新北市議員候選人林鼎超、呂家愷、吳訓孝與林金結、葉元之等人都在臉書串連，直言前台中市長胡志強提出的藍線捷運就是沿著台灣大道，後來改路線的是林佳龍，台灣大道捷運不走台灣大道，林更改路線想圖利誰，認為交通部龜速審查該案，「我無法接受林佳龍選新北！」

林鼎超指出，林佳龍時代設計的機廠不可行，害台中藍線慘輸高雄黃線，林佳龍部長更打臉林佳龍市長的機廠方案，可行性研究核定的捷運機廠，設計在台中港特定區，林佳龍落選高升交通部長，卻翻臉不認帳要求機廠遷址，市府六度協調破局，只能將機廠移到龍井。

呂家愷也說，交通部龜速審查，拖了一年半，今天才召開第一次大會審查，中央不願召開大會實質審查，停留在幕僚單位文書往返，是在拖什麼。

吳訓孝說，同樣一年半的時間，高雄黃線已經交通部函轉行政院，台中藍線還躺在交通部，為何中央還不願召開大會審查，路線就是回到原本規劃，拖延這些年的物價高漲導致工程款增加算誰的。