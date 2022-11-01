雲林縣長張麗善（中）舉辦北港說明會，北港鎮長候選人蕭美文（右）也出席。（周麗蘭攝）

雲林縣長張麗善今（1日）在北港舉行｢20鄉鎮願景親履巡迴｣說明會，她表示，為配合北港交通與觀光發展，仍會全力爭取北港轉運站開發，以及沿北港溪堤岸闢設「台78甲線」，讓每年數百萬香客更容易東西向道路抵達北港與紓解車潮。

張麗善今日的願景說明會在北港復興宮舉行，北港鎮長候選人蕭美文、北港後援會會長蔡平國、北港後援會總幹事張凱時、北港後援會主任陳建陽出席。

張麗善表示，目前縣府正在進行的北港4項重大施政，第一項是開發｢大北港科技產業園區｣，預計引入食品加工業、金屬製品製造業、旅宿服務業等低汙染或無汙染產業，可創造3600個就業機會。

第二項是｢北港糖廠市地重劃｣，北港糖廠轉型文化藝術生活美學園區，同時完善北港區內交通系統，帶動大北港地區六大願景的發展。第三項是｢雲西文化觀光廊帶亮點計畫｣，打造大北港成為國際觀光亮點。第四是爭取新闢第二階段北港特一號道路。

張麗善說，為促進北港交通與觀光發展，將全力爭取北港轉運站開發案、新闢台78甲線。縣道164線金湖至北港段拓寬工程如火如荼進行中，完工後將有效紓解往來大北港地區車流。

張表示，為改善北港淹水問題，減少水溝惡臭及河川汙染，她上任後執行的治水計畫包括新建新街大排北港滯洪池抽水站、提升新街抽水站效能、治理新街大排堤外流路理、後溝子排水分流、建置北港汙水下水道系統，大大緩解淹水問題。

至於北港地區種植大面積花生等雜糧作物，縣府也將推動設立落花生生產加工專業區，以及落花生、大豆優質雜糧集團產區，以建構優質安全的雜糧供應鏈。

張麗善強調，未來北港鎮建設也以「2030年」為標竿，不只要把香客變遊客，遊客還要變常客。