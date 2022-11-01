有「最美性學博士」稱號的許藍方，去年爆料介入醫師學長康鈞尉的婚姻，遭證供控告侵害配偶權，判賠50萬元，不過許藍方因不滿康姓學長妻子與周刊指稱她傳「私密照」給男方，進而反告對方妨礙名譽，而如今判決出爐，經常關注許藍方案件的美女律師也發聲了。

許藍方在被控告侵害配偶權，判賠50萬元後，就沒有再上訴，但是她指控正宮及周刊，聲稱她「私密照」給男方，為報導、聲明不實因此控告他們「妨礙名譽」而法院9月判決不起訴，許藍方也未再上訴。

根據《壹蘋新聞網》報導，經法院查證後發現，許藍方有傳一張她身穿背心側躺在床上的照片給男方，甚至還寫下「寶貝晚安」等對話，因此，法院認為與事實並未落差太大，認定正宮不構成妨害名譽罪，獲判不起訴，至於周刊部分仍在偵查中。

在確定正宮不起訴後，美女律師李怡貞發文寫道：「小三博士今天又有新聞了，跳死跳活告原配自清的部分不起訴確定，不知道是不好意思再議或是沒錢再議，然後一堆人又要敲碗我的評論，我說被說追著打人家幹嘛！不說又被說是不是收買？只好留下一句話在留言區，大家有興趣自己點擊來看囉」隨後就在底下回覆超酸留言「寶貝晚安or晚安寶貝」。