人民幣今年對美元貶值超過12％，並創下2008年以來新低。曾經長期任職大陸外匯管理部門的中銀證券全球首席經濟學家管濤認為，人民幣目前的波動尚在可承受範圍內，且如果匯率過度波動影響金融穩定和物價穩定，中國人行有足夠的實力干預外匯市場。

曾任中國國家外匯管理局國際收支司司長的管濤對外媒表示，中國外匯市場總體上平穩有序，銀行結售匯順差然多，市場主體沒有出現搶購和囤積外匯的恐慌。人民幣匯率波動對國內物價也沒有產生大的衝擊。

目前中國相對其他國家面對20年來最強勢的美元，對匯市波動的應對則相對克制，儘管採取中間價調節等一系列間接手段穩定預期，但人行迄今尚未明顯入市干預。

管濤說，將來如果有需要，中國也不排除會用外儲干預。「如果有投機者做的比較過分，人行肯定比日本央行更有實力干預外匯市場，」他指出，因全球人民幣外匯成交量小於日元，且中國貿易大順差、而日本為逆差，加上中國外匯儲備無論用傳統還是最新指標看都比較充裕，規模遠高於日本。

管濤說：「至於什麽情況下人行會直接出手，投機者自己去想吧，因為人行沒有必要向投機者亮出所有的底牌。」

管濤稱，迄今為止，人民幣匯率波動既沒有影響金融穩定，也沒有影響物價穩定，所以沒有對貨幣政策形成束縛。只有人民幣匯率靈活，才能降低對行政干預的依賴，才能保持貨幣政策獨立性。

本幣貶值通常利空有外匯支出和負債的市場主體，利多有外匯收入和資產的市場主體。不過，管濤說，無論利大於弊還是弊大於利，都不是政府刻意追求的政策目標，而是匯率波動的結果。「政府的政策目標是保持匯率靈活性，減輕對行政手段的依賴，保障貨幣政策自主空間。」