無黨籍桃園市長候選人鄭寶清先前推出敬老金加碼政見，今痛批桃園市長鄭文燦把老人家的救命錢省下來，拿去做慘不忍睹狂出包的「形象工程」，堆積施政滿意度，更以此打擊政治異己，所以坊間才會傳出「鄭百億」傳聞，甚至流傳「人吃到肥魯魯，老人瘦到剩一支骨」等語，簡直是逆天惡行欺壓百姓。

鄭寶清表示，桃園三節敬老津貼從今年起縮減為2000元，從總共7500元變6000元，約30萬個65歲以上老人的敬老津貼總花費，從23億縮水4億5千萬元變為約18億5千元。

鄭寶清感嘆，桃園的公共工程每年花數百億卻到處出紕漏，層出不窮的工程品質瑕疵問題多到數不清，79座天價天幕遮雨棚花10多億元卻沒建造、使造，萬一發生倒塌意外或傷亡事故誰擔得起責任？更何況農博也花17億元卻看不到農民收入與生活有改善，還有其他每年放煙火式大撒幣又花了多少人民納稅的血汗錢？

鄭寶清質疑，鄭文燦還有一點點良心嗎？還懂得照顧老人嗎？為何寧願搶老人的救命錢來做慘不忍睹的形象工程，堆積施政滿意度，來做只會打擊政治異己的媒體公關，難怪坊間會稱鄭文燦是「鄭百億」，甚至有「有人吃到肥魯魯，老人瘦到剩一支骨」的諷刺說法，難道不會感到愧疚，難道「暗黑帝國」共犯結構不會擔心開漳聖王神明把你當作「妖魔鬼怪」收回去嗎？

鄭寶清也提到，桃園市圖新建總館轉包給春原營造，再轉包給行政院長蘇貞昌女兒蘇巧純「二三設計」的2495萬元互動多媒體標案是否存有不為人知的貓膩，是「借牌」、「門神」或「共犯結構」？否則為何4次會議都有蘇巧純跟她的二三設計，負責標案的春原營造僅開過一次會，是否鄭文燦就是藉這些大撒幣來打點、收買上面關係來當護身符，所以才敢搶老人救命錢而不怕被神明收回去。

鄭寶清喊話，人在做天在看，老人家是活菩薩，政府應幫家庭孝順長輩，痛批鄭文燦以逆天惡行欺壓長輩，他主張要提高敬老津貼每年1萬元，4年4萬元絕不縮水，讓老人家活得更快樂、更有尊嚴，家庭合諧又安康。