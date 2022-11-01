漢翔(2634)今日舉辦「F-16維修中心成果發表會」，本次總計包含漢翔在內有11家廠商獲得空軍的適航認證，展現國內能量籌建漸漸完備，國家隊逐漸成形。總統蔡英文今天也親自出席發表會。

蔡英文表示，建立自主維修能量，才能面對中共軍事威脅，因此成立維修中心建立國防產業供應鏈就是為了縮短戰機維修所需時間，並提升其妥善率，以提升空軍持續作戰能力。目前政府積極推動「5+2產業創新計畫」及「六大核心戰略產業」政策，其中，建立國防航空產業即為重點推動項目之一，透過國機國造、F-16維修中心的成立，象徵美台合作的成果，現已有超過百項的零組件可在地維修。

蔡英文期盼經濟部、國防部、維修中心及國內業者持續合作，整合產業能量，透過以軍帶民方式，建立軍民通用關鍵零組件核心技術能量，除為初教機及下一代戰機研發能量布局，亦爭取空軍內需市場需求，厚植國基國造的實力，拓展國際軍民航空市場商機。

另外，蔡英文指出，F-16維修中心是美國F-16製造商「洛克希德．馬丁」(Lockheed Martin)與漢翔共同推動成立的後勤維修中心，象徵台美雙方國防工業合作的成果。

F-16維修中心自2020年8月成立以來，在經濟部、國防部、空軍及各部會協助下，F-16維修中心主辦廠家漢翔偕同國內各廠家籌組國家隊，讓國內航空產業茁壯，進而成為供應鏈的一員。