竹東旅遊服務園區的交通轉運站暨地下停車場工程進度已達95％，年底完工後將完善竹東地區大眾運輸路，該公共工程在新冠疫情缺工、缺料衝擊下，品質仍交出亮眼成績，榮獲縣府交通旅遊處主辦的竹東交通轉運中心榮獲第3屆金竹獎建築工程類優等獎。

為鼓勵及增加大眾運輸使用和停車需求，新竹縣政府擘畫竹東旅遊服務園區的交通轉運站暨地下停車場做為縣內大型運輸轉運核心，以複合式功能的轉乘設施，提供無接縫的運輸、停車及觀光諮詢服務，藉以帶動觀光繁榮和提升遊憩品質。

該工程共得到交通部公路總局前瞻計畫-改善停車問題計畫、公路公共運輸多元推升計畫及縣府經費挹注3.2億元，施工工期長達兩年半。期間歷經疫情衝擊、工程缺工及烏俄戰爭造成原料短缺等，幸虧透過事先的規畫協調及顧問公司、營造廠商的全力配合下，順利交出不錯的品質，因此獲得第3屆金竹獎建築工程類優等獎。

交通旅遊處指出，呼應頭前溪以北高鐵站區的交通運轉功能，竹東交通轉運站將整合國道、公路客運及觀光接駁車，一北一南形成新竹縣運轉雙核心。竹東交通轉運中心的樓上未來將規畫興建竹東地政事務所、竹東戶政事務所、新竹縣政府稅務局竹東分局、新竹縣南區婦幼館、財政部北區國稅局竹東稽徵所，共構成為綜合行政大樓，毗鄰的還有竹東鎮公所及代表會大樓、竹東大禾埕，其地下室規畫了251個停車空間，方便轉車、洽公、觀光旅遊民眾停車。

交通旅遊處長游志祥表示，工程後續將於年底完工，提供轄內台3線沿線關西鎮、橫山鄉、竹東鎮、北埔鄉、峨眉鄉等鄉鎮民眾轉乘運輸，也可串連連竹東周邊各大旅遊景點，提供無接縫的運輸、停車及觀光諮詢服務，帶動觀光繁榮。