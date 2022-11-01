資深藝人馬之秦早年以《昨夜星辰》獲得第20屆金鐘獎女演員獎，近年她也曾演出電視劇《大人情歌》、《軍官·情人》、《米迦勒之舞》等，稍早媒體傳出她因病在家中安詳過世，享壽80歲，令粉絲相當驚訝。而台北基督之家主任牧師寇紹恩及藝起發光協會理事長宋逸民受訪時均證實此一消息。

據知，1942年出生的馬之秦早年在外公外婆所開設的戲團薰陶下，對表演有了興趣，長大後她考上國立藝專影劇科，是該科系第一屆畢業生，17歲時演出電影《金色年代》正式出道，除了讓她得到金鐘視后的《創作劇坊「昨夜星辰」》，也曾演出《三千金》、《煙雨濛濛》、《冰點》，表演深植人心。

馬之秦1988年出席金龍獎，右為萬梓良。（圖／中時資料照片）

婚姻方面，馬之秦20歲時就有第一段婚姻，和前夫生下一子，但婚姻僅維持5年，之後她到越南發展，與當地的張姓土木工程師擦出愛的火花，但後來爆出婚變，但在談復合之際，馬之秦仍決定放棄婚姻，二度離婚，後來她為了男友努力工作賺錢，但親友不忍她為愛犧牲，馬之秦便在旁人勸說下第三次結束婚姻。

馬之秦2017年現身崔小萍老師追思禮拜與公祭。（圖／中時資料照片）

近年，馬之秦一度復出，在《軍官·情人》中和老搭檔寇世勳、涂善妮同場飆戲，她60多歲後宣布改信基督教，就此改變一生，不僅個性變溫和，也常出席公益活動。2017年她因印章被盜用一案，提告對方偽造文書，她在法院受訪時笑稱自己現在忙著運動、誦經、禱告以及傳教，她為了證明自己身體硬朗，還在北檢大門外小跑步一段路，未料今傳出在家中過世，引來外界震驚。

馬之秦近年因信仰個性變溫和。（圖／中時資料照片）

「藝人之家」施立民牧師表示，「馬姐今早睡夢中安詳離世，昨天她神智還很清楚，是很滿足離開，她的家人都在旁邊。」