單身的張勛傑、何妤玟近日在衛視中文台《一袋女王》討論單身原因及擇偶條件，結果2人都符合彼此心目中的理想形象，張勛傑開出的擇偶條件是「足美」、「嘴巴夠毒」，兩項何妤玟完全符合，兩人節目中越聊越契合，當何妤玟說自己個性其實很傳統跟螢幕形象差很大，交往必須程序就是從開始聯絡、吃飯認識，再來觀察後續的可能，無法認同第一次吃飯後就直接約到家裡的模式，此時巴鈺笑說：「妳有感受到左後方（張勛傑）熾熱的眼神嗎？」何妤玟馬上回說：「我跟他的熟度，不用吃飯，就可以直接約來家裡了」，讓張勛傑相當開心。

單身一年多的何妤玟擇偶條件是對方要「身體健康」，這樣兩人才可以白頭到老，另外一個要求是要「有肚子」，因為自己看到肚子會感覺到興奮，她反而不喜歡有人魚線、六塊肌的男生，她還曾經跟梁赫群說過，孔劉跟梁赫群二選一的話，她會選梁赫群，因為自己就偏好這樣類型的男生，有肚子的男生對她來說才會加分。

已經單身10年的張勛傑坦承自己是個腿控，所以挑另一半會先看腿，腿型絕對不能有蘿蔔，細細長長的才是剛剛好，接著他看了一下何妤玟後，指著她的腿笑說：「完美比例在這裡」。另外一個條件則是「嘴巴夠毒」，他表示兩人在一起不能敷衍就是要講真話，加上自己有著「犯賤」體質，喜歡挑戰對方的完美要求，而這兩個條件一旁的何妤玟都符合，讓張勛傑笑著對何妤玟說：「等一下加個LINE」，讓何妤玟有些嬌羞回說兩人有合作過，早就有對方的LINE了，主持人曾國城看到兩人似乎有火花產生，笑說：「她生過小孩你知道吧？」沒想到張勛傑霸氣回應說：「我可以幫她養」，讓何妤玟一度害羞到掩嘴，張勛傑接著解釋說到，如果真的碰到一個有感覺的對象，條件都符合的情況下，自己是很樂意的。

張勛傑也坦言自己太挑剔、追求完美的性格讓他遇到不好姻緣，他說就連女生穿短裙坐下時沒有好好順一下裙襬，都是讓他覺得是扣分的舉動，一旁穿著短裙的何妤玟聽完立刻現場示範，讓張勛傑開心大讚：「Perfect」讓何妤玟笑說有人這樣欣賞自己，讓她覺得很開心，她也提醒張勛傑說：「人只要完整，不需要完美啦！」這句超有智慧的回應，讓張勛傑有如被敲醒般地說：「這句話直接打到我耶！」