大陸資深演員陸樹銘以《三國演義》中的關公一角爆紅，號稱是最經典的版本，之後更在周星馳的《大話西遊》飾演牛魔王，陸媒證實他於今(1)日上午去世，享年66歲。

1990年，陸樹銘在張藝謀和鞏俐的《古今大戰秦俑情》中，扮演了千古一帝秦始皇。儘管出鏡不多，但其表演張力十足，開始奠定他演藝圈的地位，也正是因為「秦始皇」的驚艷，陸樹銘才獲得了94版《三國演義》中「關羽」這一重要角色的出演機會。

陸樹銘在戲中的扮相高大威猛，不怒自威，幾乎與民間傳說和《三國演義》原著中的關二爺的形象完美契合，外界封他為「活關羽」。後來，很多遊戲和動畫作品甚至一些廟堂裡的關羽形象，都是按照他的扮相來塑造的。同時，陸樹銘幾乎成了關羽的化身和代言人。

陸樹銘自己也對這個角色相當認同，在生活中以「關公」的形象要求自己，民間的一些工藝雕像也以他的形象為關公塑像。陸樹銘知道後感慨不已，他說了四個字：「此生足矣」。其後，他創辦「陸家班」，招收46多名弟子，進行莊嚴的拜師儀式，陸家班的核心內容就是宣傳關公文化，孝行天下。

據陸媒報導，他所屬的西安話劇院負責人證實陸樹銘今(1)日上午過世，享年66歲，過世原因是突發疾病，院方也正在籌備相關弔念活動，消息一曝光，外界紛紛惋惜不已。