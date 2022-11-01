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中央流行疫情指揮中心今(1)日公布國內新增3萬4242例本新冠肺炎土個案及32例境外移入；另確診個案中新增46例死亡，與上周二新增的3萬9148例相比，降幅達12.5％，顯示本土疫情仍然持續在脫離高原期。

指揮中心說明，死亡個案中今新增一例年僅30多歲的女性，本身有慢性神經系統疾病，長期臥床，曾接種4劑疫苗，10月4日咳嗽、快篩陽確診，給予莫納皮拉韋，10月14日發燒、10月17日就醫，X光顯示肺炎送至急診，PCR陽性﹐10月18日住院後給予瑞德西韋，仍不幸因新冠肺炎與急性腎衰竭在10月28日過世。

此外，今公布的住宿式長照機構陽性率也持續下降，指揮中心表示，上周長照機構工作人員的陽性率為0.9％，與前一周的0.7％相比持續下降，已是連續三周持平或下降，顯示高原期已逐漸脫離。

至於住民的陽性率，指揮中心說，上周已降至1.3％，依照過去經驗，若工作人員的陽性率降為住民的一半，後續住民的陽性率也將逐步降低，預估住民陽性率在後續幾周還會降低。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，上周機構送醫確診死亡的個案僅有9位，與前一周相比也有比較低，上周累計的機構確診致死率為2.3％，比前一波的2.7％略為下降，推測與長照機構落實定期篩檢、快速投藥等措施有關。

指揮中心表示，今日新增之34,242例本土病例，為16,057例男性、18,173例女性、12例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市5,660例，臺中市4,731例，高雄市4,285例，臺南市3,365例，臺北市3,036例，桃園市3,017例，彰化縣1,970例，屏東縣1,179例，雲林縣1,008例，新竹縣761例，南投縣745例，苗栗縣733例，嘉義縣724例，新竹市717例，宜蘭縣573例，嘉義市465例，花蓮縣399例，基隆市361例，臺東縣282例，金門縣119例，澎湖縣101例，連江縣11例。

指揮中心指出，今日新增46例本土病例死亡個案，為22例男性、24例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、31例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年7月27日至10月29日，死亡日期介於10月20日至10月29日。

指揮中心說明，今日新增32例境外移入個案中，為16例男性、16例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自韓國、中國、新加坡、義大利、日本 (各1例)移入，另27例感染國家調查中。入境日期介於今年9月1日至10月31日。