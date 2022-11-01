為積極因應國際局勢對我外銷企業影響，外貿協會受經濟部國際貿易局委託辦理「全球搶單行動專案」，該專案項下的「韌性供應鏈採購洽談會─數位內容暨元宇宙產業」，透過經濟部與外貿協會的駐外單位廣邀全球潛在買主實地來台洽談及參訪，協助台灣數位內容業者拓展跨國合作商機並掌握國際採購需求。

「數位內容暨元宇宙洽談會」將於今(111)年11月24日於台北國際會議中心舉行，目前已邀得英、日、韓、波蘭、保加利亞、泰國、馬來西亞、印尼及菲律賓等9國逾20家買主參加，預計超過2/3的買主將親自來台與我商洽談，其中泰商TREE ROOTS ENTERTAINMENT GROUP透過創新內容和技術突破，開發種類繁多的內容和數位平台，針對電影、動畫短片、角色扮演遊戲等項目，期能透過洽談會尋找台灣動漫數位內容合作夥伴。

保加利亞商CLOUDWEB專營雲端建設與解決方案，並提供區塊鏈上的隱私與安全服務，欲尋找台灣軟體技術的合作對象；運用ICT技術投入教育產業的BRAINWARE公司，在保加利亞是該領域的翹楚，有意尋找台灣遊戲發行商。其他買主如波蘭最大電子遊戲及周邊產品發行商CENEGA S.A.公司及韓國規模最大之內容商CJ ENM等，則有意採購歷史劇、紀錄片、電影及現代劇播放權。

「數位內容暨元宇宙洽談會」將依據買主需求安排我商進行精準媒合洽談，現已開始接受報名。