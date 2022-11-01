躁鬱症是具有高度遺傳性的精神疾病，但病症相關研究大型樣本均為歐洲人種，最新藥物開發或治療因此難以廣泛應用到全球，台大公衛系教授郭柏秀與各國組成亞洲首度A-BIG-NET研究躁鬱症基因體研究計畫，盼聚焦於屬於亞洲族群的躁鬱症基因變異與遺傳結構，有助未來發展出更完善的治療方式。

A-BIG-NET計畫由美國麻省理工學院博德研究所和哈佛醫學院助理教授Hailiang Huang帶領。團隊成員除了包含郭柏秀，還有維吉尼亞聯邦大學精神與行為遺傳研究所主任Kenneth Kendler、約翰霍普金斯大學布隆伯格公共衛生學院教授Peter Zandi等知名學者。經費方面獲得美國國家精神健康研究院提供為期5年的研究獎助。研究網絡囊括印度國家精神健康和神經科學研究所、新加坡精神健康研究所、韓國大學醫學院、巴基斯坦等亞洲團隊。

對於能加入大型跨國精神疾病研究團隊，郭柏秀表示，很榮幸能參與其中，以強化資料的全球多樣性，並致力於增進台灣社會對嚴重精神疾病的了解。

Hailiang Huang提到，目前還没有任何針對亞洲群體大規模的躁鬱症基因體研究，因此跨國團隊的組成目的，在於希望能夠突破精神遺傳學研究的代表性不足等問題，增加創新治療的發展機會。

台大說明，A-BIG-NET計畫將在東亞與南亞總計招募2萬7500名躁鬱症患者與1萬5000名健康對照者，並使用最新開發的測序技術，對基因體進行深度測序與廣泛的解碼。

台大指出，研究成果預期能夠識別出亞洲族群中第一型躁鬱症相關的遺傳變異，並探討表現型與遺傳變異和環境危險因子間交互的關係。研究計畫也將和歐洲、非洲、拉丁美洲人種的精神疾病資料一同分析，進行跨譜系、跨疾病的比較，進一步了解嚴重精神疾病的分子機制。