受日圓貶值及原物料價格高漲影響，日本11月將有超過800項食物及飲料商品漲價，雖然品項較10月來得少，但因為跟生活密切相關的商品價格相繼調漲，家庭經濟負擔將更為沉重。

日本放送協會（NHK）報導，民間信用調查公司帝國資料調查公司（Teikoku Databank）調查得知，受日圓貶值及原物料價格高漲影響，今年已經調漲或預定調漲的食品或飲料商品，包括再度漲價等在內，總計多達2萬743個品項。

其中在11月調漲的品項雖然只有833項，相較10月的6699項來得少，但因為跟生活密切相關的商品價格相繼調漲，對家庭經濟帶來的負擔感受更為沉重。

日本11月將調漲的品項包括烤肉醬等「調味料」共338項；牛奶、優格及嬰兒奶粉等「牛奶及乳製品」共318項；還有果醬及嬰兒副食品「加工食品」共128項等。

雖然已知明年還會有超過2000項食品及飲料商品預定調漲，但這個數量仍有可能繼續增加。

帝國資料調查公司表示，主要因日圓驟貶而調漲售價的情況增加，2023年2月到3月仍有出現商品相繼調漲的可能。

TBS電視台報導，日本外食連鎖店今年也決定二度調漲，例如「餃子的王將」將每份餃子從286日圓調漲到297日圓。

這次漲價的除了食品外，連液態膠水也從每瓶170日圓漲到200日圓，是時隔約30年再度漲價。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1111101