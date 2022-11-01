花蓮縣吉安鄉公所迎接將至的「客家文化藝術節」，鄉長游淑貞（左三）日前到吉安國小，與學童一起DIY手作雞毛毽子，完成後更向大家傳授獨門訣竅，吸引每位小朋友躍躍欲試。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣吉安鄉公所迎接將至的「客家文化藝術節」，日前到吉安國小，與學童一起DIY手作雞毛毽子，完成後大家紛紛走到戶外嘗試踢毽子。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣吉安鄉曾是縣內客家移民重鎮之一，鄉公所每年都會在客庄重要時節下元節前，舉辦「客家文化藝術節」，藉系列活動延續客家傳統文化。今年活動將在本月5日由踢毽子大賽等古早味童玩作為開場，鄉公所為使文化向下扎根，特赴校園與學童一同DIY自製毽子，用濃濃的古早味童玩進行文化的世代傳承。

每年農曆10月15日下元節是客家庄年末時節重要的感恩祭儀，吉安鄉公所會在節日前後舉辦「客家文化藝術節」系列活動，如「閹雞秤重比賽」、「天神良福祭」等，重現客家聚落傳統習俗，發揚、傳承客家傳統文化。

今年「客家文化藝術節」將在本月5日至8日登場，由「毽毽過招尋童趣」活動為開場，吉安鄉公所為讓學童認識客庄古早味童玩毽子，將客家文化向下扎根，日前到吉安國小和學童一起動手DIY自製雞毛毽子，鄉長游淑貞也親臨現場，坐在班級教室裡和孩童們一起運用閹雞亮麗的羽毛，親手縫製個人專屬的毽子，完成後，她更傳授自己踢毽子的訣竅，吸引每位小朋友紛紛伸展手腳，躍躍欲試，氣氛相當歡樂。

游淑貞表示，每個人都有專屬的特別童年回憶，但現今是3C產品發達的時代，期盼能透過古早味童玩，帶領孩子回到從前呼朋引伴相約玩耍的時光，同時也藉手作毽子，象徵文化的世代傳承。

吉安鄉公所表示，毽毽過招尋童趣活動將在5日下午2時於仁愛新城運動公園登場，現場有風車、雞毛毽子、跳格子、竹蜻蜓等古早童玩，及龍鬚糖、捏麵人、糖葫蘆等古早味市集體驗，同時還有踢毽子比賽，冠軍可將2000元獎金抱回家，同時還會有前YOYO TV天空家族辰星哥哥在現場與大家一同歡樂。

此外，吉安鄉公所也透露，11月7日起連續2天，五穀宮將分別辦理閹雞秤重比賽、天神良福祭與打嘴鼓表演，完整保留客庄祭典傳統風貌，精采活動詳情可至吉安鄉公所臉書粉絲專頁查詢。