費城七六人的中鋒恩比德（Joel Embiid）生病了，目前只知是COVID-19以外的疾病，不過七六人仍靠著後衛哈登（James Harden）的23分、7籃板、17助攻領軍以118比111戰勝巫師。這是七六人本季第4勝，成功攀上5成勝率（4勝4負）。

哈登說：「我們還在努力，持續尋找我們的最大實力，我很高興我們歷經難關，一直贏球不完全是好事，只是感覺上很好而已。」恩比德本季缺陣的兩場比賽都是七六人獲勝，但七六人全隊只有3個進攻籃板，也沒有透過二次進攻機會拿下任何分數。

23 PTS | 7 REB | 17 AST (ties a career-high)@JHarden13 was firing on all cylinders tonight.



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再次跳出來扛住得分重擔的是雙能衛馬克西（Tyrese Maxey），他前次對戰暴龍獨砍44分，展現強大的爆發力。此戰馬克西22投12中獲得28分，加上塔克（P.J. Tucker）13分、哈里斯（Tobias Harris）16分、梅爾頓（De'Anthony Melton）16分，先發5人都拿下雙位數得分。

雙方上半場打成52比52平手，沒想到第3節剩下4分鐘時七六人忽然爆發，打出一波27比6的跨節攻勢，巫師在這期間居然只投進1球。巫師中鋒波爾金吉斯（Kristaps Porziņģis）砍下全場最高32分9籃板（4個進攻籃板），畢爾（Bradley Beal）貢獻20分。

單場進帳17助攻讓哈登的生涯助攻總數來到6477次，超越馬布里（Stephon Marbury）、阿奇柏德（Nate Archibald）而成為史上第27。