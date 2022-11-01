耐斯企業集團轉投資成立的高野健康生技股分有限公司大埔美園區新建廠房今動土開工，由耐斯企業集團會長陳鏡仁親自主持動土儀式。（呂妍庭攝）

耐斯企業集團轉投資成立的高野健康生技股分有限公司大埔美園區新建廠房今動土開工。（呂妍庭攝）

愛之味(股)公司董事長陳冠翰指高野健康生技大埔美生技廠由愛之味、台灣第一生化科技、雷虎科技、雷虎生技、愛健生命科學等公司共同投資設廠。（呂妍庭攝）

耐斯企業集團轉投資成立的高野健康生技股分有限公司大埔美園區新建廠房今正式動土開工。（呂妍庭攝）

耐斯企業集團轉投資成立的高野健康生技股分有限公司大埔美園區新建廠房今正式動土開工，今由耐斯企業集團會長陳鏡仁親自主持動土儀式，占地3公頃基地將分兩期投資興建，第1期將斥資10億元，興建全自動生技工廠，朝植物奶市場版圖邁進。

高野健康生技公司大埔美園區將沿襲愛之味食品生技產業並將產業再升級，以獨家燕麥專利技術，提升當前最熱門「植物奶」市場市占率，今動土典禮，嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、議長張明達、副議長陳怡岳等各界到場，並與陳鏡仁、執行長陳志鴻、愛之味(股)公司董事長陳冠翰、總經理陳志展、雷虎科技(股)公司董事長陳冠如、耐斯企業公司副董事長陳冠舟及高野健康生技董事長王長發等人上香祈福。

陳鏡仁說明，耐斯企業集團旗下食品生技產業包括愛之味、第一生技、高野健康生技等事業，隨國人飲食習慣改變，健康意識抬頭，植物奶市占率有逐漸飆升趨勢，尤其植物奶非常適合素食族群及患有乳糖不耐症族群飲用，未來市場潛力無窮。

陳冠翰指出，愛之味自 2008 年推出愛之味純濃燕麥，奠立燕麥奶的領導地位，將擴大布局相關產業市場，至於高野健康生技大埔美生技廠占地3公頃，由愛之味、台灣第一生化科技、雷虎科技、雷虎生技、愛健生命科學等公司共同投資設廠。

興建工程規為二期，第一期斥資10億元，預計於 2023 年第3季完成，緊接進入試量產、製程確效及完成 HACCP、ISO 等認證程序後，2024年正式量產銷售，預期能創造每年 10 億元年產值。

翁章梁特別感謝所有企業集團在嘉義投資，任何一場的動土典禮，都是嘉義往農工大縣邁進的重要力量，希望未來產業園區的開發，將有更多的動土典禮，帶動地方繁榮與創造在地就業機會！

縣府經濟發展處表示，在大埔美精密機械園區良好區位的投資環境以及嘉義縣農業基礎吸引下，高野健康生技公司在大埔美園區取得9145坪的產業用地，第一期預計投資10億元，未來將以嘉義最優質新鮮的農產品作為材料來源，結合愛之味集團旗下健康研究中心，建置綠色健康植物基綠色工廠。