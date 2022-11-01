尋求連任的苑裡鎮長劉秋東，1日上午由律師陪同赴苗栗地檢署具狀控告對手劉育育。（謝明俊攝）

苗栗縣選戰氣氛火熱，苑裡鎮長之爭出現年輕輩返鄉女青劉育育挑戰連任鎮長劉秋東，劉育育在政見發表會中抨擊苑裡鎮公所，包括鬼門關夜市雨傘陣花了不知數百數千萬元，是在亂花錢，以及苑裡市場、中山路改建都有消極怠惰浪費公款等情況，劉秋東不滿劉育育任意發布不實言論，意圖毀謗並使他不當選，1日上午由律師陪同提告。

苑裡鎮長劉秋東尋求連任，遭遇到返鄉女青劉育育的挑戰，兩人的競選總部正好就在對門，隨著競選氣氛打得火熱，劉育育身為挑戰者，利用政見說明會公開質疑鎮公所施政，由於攻擊內容相當火辣，讓部分鎮民聽了不以為然，以手機錄下內容後，提供給劉秋東參考，劉秋東認為劉育育所說內容已構成毀謗，意圖使他不當選，所以才委由律師具狀，向苗栗地檢署控告劉育育涉及毀謗及違反選罷法。

劉育育所指控苑裡鎮公所亂花錢、施政怠惰及浪費預算等部分，包括了鬼門關夜市中，鎮公所在火車站前路段布置漂浮傘陣不知花了數百萬、數千萬元，是在亂花錢，中山路改建工程挖挖補補，浪費預算，以及文化部補助苑裡市場經費790萬元，一直未執行，都遭劉秋東指控是不實發言，並提出鎮公所決算資料來證明。

劉秋東表示，苑裡鎮鬼門關夜市漂浮傘陣預算是59萬餘元，實際的決標金額是58萬8千元，每把雨傘是120元，雨傘拆下來以後都轉成愛心傘供鎮民使用，絕沒有花了劉育育所稱的「數百萬、數千萬，亂花錢」等情事。

劉秋東說明，文化部文資局補助苗栗縣歷史建築「苑裡公有零售市場」修復利用計畫暨緊急加固工程，總計畫經費為790萬元，文化部核定補助711萬元，其中包括經常門及資本門等2部分經費，這項費用並未市場改建經費，劉育育未經查證就胡亂指控，苑裡市場重建經費共編列了2億2千萬元，並已公開招標2次，並無怠惰等情事

劉秋東指出，苑裡鎮中山路改建計畫，預算是4千萬元，但發包得標金額是3472萬餘元，中間有因變更標線等細項修改，並沒有劉育育所指控的挖挖補補等情事。

另外，鎮代候選人鄭輝煌所稱2名長者為苑裡市場大火想不開，劉秋東則反駁是因2名長者年邁病逝，他希望選舉不要如此消費家屬的傷痛，對於想要做事的人不公平。